Über Jahrzehnte rockte die australische frühere Schülerband ACDC die Konzerthallen der Welt. Auch in Sachsen hat sich vor 30 Jahren eine Schülerband aufgemacht, um die Konzertsäle und -hallen zu erobern. Die Firebirds schauten zu ihrem 30-jährigen Bandjubiläum an ihrer früheren Schule in Leipzig vorbei.

Schule wurde zur "Insel der Glückseligkeit"

"Wir hatten in der Schule unsere Insel der Glückseligkeit". Wer so über seine frühere Schule spricht, war nicht unbedingt ein Klassenprimus. Konrad Schöpe, Bassist der Leipziger Band Firebirds, hat vor 30 Jahren am Werner-Heisenberg-Gymnasium seine Musiklaufbahn in einem kleinen Probenraum begonnen. Zum Bandjubiläum hat der Musiker mit seinen vier Bandkollegen am Dienstag seine alte Schule besucht. Dort haben sie nicht nur den alten Probenraum besichtigt, sondern auch Schöpes damalige Musiklehrerin getroffen.

Ein Foto aus den Anfängen: Die Schülerband übt im Jahr 1992 im Probenraum des Werner-Heisenberg-Gymnasiums. Heute sind noch zwei Musiker von damals dabei. Bildrechte: Firebirds

Nachts im Probenraum: Musiklehrerin half Schülerband

Angefangen hatte alles mit einer Schülerprojektwoche 1992. Damals fand sich die Schulband zusammen, die heute als Firebirds ihr Publikum mit Musik der 50er- und 60er-Jahre antreibt. Musiklehrerin Katrin Weigel hat an dieser Entwicklung einen großen Anteil gehabt, wie Bassist Schöpe MDR SACHSEN verriet. Sie habe den fünf Schülern ermöglicht, in der Schule zu proben. "Wir haben uns Freitagnachmittag in der Schule einschließen lassen und haben geprobt", erinnert sich Schöpe.

Musiklehrerin Katrin Weigel traf am Leipziger Heisenberg-Gymnasium ihren ehemaligen Schüler, den heutigen Firebirds-Bassist Konrad Schöpe, wieder. Bildrechte: Max Zaczek/MDR

Lehrerin Weigel war damals die Schüsselverantwortliche zum Probenraum. "Die Jungs haben über Nacht in dem kleinen Kabuff neben der Aula geprobt und geschlafen, weil es damals für sie sonst keine Möglichkeit gab, irgendwo zu proben", erinnert sich die Pädagogin schmunzelnd. Am Sonnabend habe sie die Nachwuchsmusiker dann "wieder herausgelassen".

"Während andere zur Disko gingen, haben wir im Proberaum gesessen und auch viel Spott eingesteckt", erinnerte sich die Band in einem Rückblick am Mittwoch bei MDR UM 4 an ihre Anfänge. Kritiker hätten gemutmaßt, dass die Musik der 50er-Jahre keiner hören wolle.

Firebirds spielten in 30 Jahren 4.000 Konzerte

Inzwischen hat die Band das Gegenteil bewiesen und rund 4.000 Konzerte gespielt. Zwei der fünf Musiker sind noch als Gründungsmitglieder dabei. Neben Bassist Schöpe trommelt Schlagzeuger Guido Gentzel seit 30 Jahren den Rhythmus des Rock'n Rolls aus Sachsen mit. Zum Bandjubiläum planen die fünf Musiker weitere Konzerte, darunter am 2. November im Haus Auensee in Leipzig.

Die Firebirds aus Leipzig standen auch mit dem 2017 verstorbenen, weltberühmten Rock'n Roll-Musiker Chuck Berry auf der Bühne. Bildrechte: Firebirds

Profis helfen Bandnachwuchs am Gymnasium

Zum Start der Tournee hat die Band in ihrem früheren Gymnasium eine kurze musikalische Rock'n-Roll-Einlage gestaltet. Unter den rund 50 Gästen in der Schul-Aula waren auch Mitglieder der aktuellen Schulband. Für die wollen sich die Firebirds mit Rat und Tat zur Verfügung stellen, als Band-Paten sozusagen. Bei ihrem Schulbesuch am Dienstag haben die Firebirds dem Nachwuchs jedenfalls ihre Unterstützung zugesagt.