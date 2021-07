Nach dem Protest von Ausbaugegnern des Flughafens Leipzig/Halle sind alle Aktivisten aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Das teilte ein Sprecher der Leipziger Staatsanwaltschaft am Montag mit. Bis Sonntagmittag hatten alle 52 in Gewahrsam genommenen Teilnehmenden der Aktion Angaben zu ihrer Identität gemacht und sind damit einem Haftbefehl entgangen. Inzwischen ermittelt die Soko Linxx wegen Verstoßes gegen das sächsische Versammlungsgesetz und Nötigung.

Teilnehmende die in Gewahrsam waren, haben am Montag Vorwürfe gegen die Leipziger Polizei erhoben. In der Gewahrsamnahme seien ihnen elementare Grundrechte verweigert worden, berichten Teilnehmerinnen bei MDR SACHSEN. Sie hätten sich unter anderem bis auf die Unterwäsche ausziehen müssen und keine Decken erhalten. Auch seien sie über eine längere Zeit weder mit Essen noch Trinken versorgt worden.



Die Polizei Leipzig wies die Vorwürfe zurück. Sprecher Olaf Hoppe sagte MDR SACHSEN, jeder habe Essen und Trinken erhalten, wenn auch zum Teil verspätet. Das habe aber unter anderem daran gelegen, dass sehr viele Demonstranten zeitgleich in Gewahrsam waren und es an einem Wochenende schwer gewesen sei, schnell genügend Essen und Trinken zur Verfügung zu stellen, so Hoppe.