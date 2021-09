Am Leipziger Landgericht ist ein 31 Jahre alter Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Raubmordes verurteilt worden. Der Leipziger gestand, fast genau vor einem Jahr seine 61-jährige Nachbarin in ihrer Wohnung brutal getötet zu haben. Er hatte sich im September 2020 unter einem Vorwand Zugang zu ihrer Wohnung verschafft und die Frau erschlagen und erwürgt.

Obwohl der Angeklagte die Tötung in einer Einlassung, die sein Anwalt verlas, einräumte, gab er keinen Auschluss über das Motiv für seine Tat. Der vorsitzende Richter der Schwurgerichtskammer am Landgericht Leipzig befand, der Mord sei aus "Heimtücke und Habgier" geschehen. Der Angeklagte habe schnell an Bargeld kommen wollen. Denn er verfügte zu diesem Zeitpunkt schon seit mehreren Jahren über kein eigenes Einkommen mehr. Der ehemalige Student hatte nach dem Abbruch seines Studiums seinem Umfeld vorgegaukelt, einen Job in der IT-Branche auszuüben, obwohl dies nicht der Fall war. Dagegen hatte er wachsende Schulden bei Stadtwerken und Krankenversicherung.