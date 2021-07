In Böhlen-Werke werden neue Weichenverbindungen errichtet, neue Bahnsteige und eine neue Fußgängerüberführung in Betrieb genommen. In Neukieritzsch wird ein neuer Personentunnel gebaut und der Bahnübergang an der K7931 modernisiert. Zwischen Lehndorf und Gößnitz wird eine Hilfsbrücke ausgebaut und eine bereits vorgefertigte Brücke über die Pleiße in die Gleichachse verschoben. In Borna wird eine neue Personenunterführung gebaut. Die Station werde barrierefrei gestaltet, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern und auch Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Gepäck, Kinderwagen oder Fahrrädern einfacheres Reisen zu ermöglichen. Die alten Brücken über die Deutzener Straße und die Luckaer Straße werden abgebrochen und die bereits vorgefertigten Brücken eingeschoben.