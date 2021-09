Der Nachtbürgermeister soll als Ansprechpartner und Netzwerker zwischen den Akteuren der Nachtkultur, den Ordnungsbehörden und der Stadtverwaltung agieren. Ziel sei es einerseits, die Nachtkultur in Leipzig langfristig zu stärken, und andererseits städtische Zuständigkeiten zu bündeln. Dabei soll er auch helfen, dass traditionsreiche Orte trotz der Corona-Einschränkungen überleben. Herzstück sind der unlängst ins Leben gerufene Nacht-Rat und die geplante Koordinierungsstelle Nachtleben. Mit beiden Institutionen wird der 1991 in Braunschweig geborene Nils Fischer ab dem 1. Oktober zusammenarbeiten.

Nils Fischer studierte in Halle Kunstgeschichte, Wirtschaftswissenschaften und Denkmalpflege. In den vergangenen Jahren war er in der Saalestadt in der kommunalen Kulturarbeit tätig.