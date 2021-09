In der Hochgebirgslandschaft Himalaya des Leipziger Zoos gibt es Zwillingsnachwuchs bei den Schneeleoparden. Wie der Zoo am Freitag mitteilte, sorgte das Schneeleopardenpaar Chandra (6) und Askar (5) am 25. August für den Nachwuchs im Doppelpack.

Die Geburt fand in der von den Pflegern eingerichteten Wurfbox während der Nacht statt und verlief komplikationslos. "Gegenwärtig können wir mit der Entwicklung der Jungtiere in den ersten beiden Wochen zufrieden sein. Katze Chandra kümmert sich sehr fürsorglich und lässt ihren Nachwuchs, der regelmäßig trinkt, nur zur Futteraufnahme allein", erklärte Zoodirektor Jörg Junhold.

Um die Mutter-Jungtier-Bindung nicht zu stören, habe bisher die Inaugenscheinnahme der Zwillinge durch die Pfleger nur über die Überwachungskamera stattgefunden, erläutert Junhold den aktuellen Stand der Jungtieraufzucht. Kater Askar besuche zur Freude der Pfleger regelmäßig seinen Nachwuchs in der Mutterstube. Da die Jungtiere erst mit rund zehn bis zwölf Wochen der Mutter folgen, müssen sich die Besucher noch etwas gedulden, bis die Schneeleoparden-Jungtiere in der Himalaya-Anlage zu sehen sein werden.



Schneeleoparden gelten in freier Wildbahn als gefährdet. Der Bestand der asiatischen Hochgebirgskatzen werden in Zoos in einem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm koordiniert. Noch bis vor einem halben Jahrhundert wurden Schneeleoparden in Zoos nur selten gehalten.