Zoo Leipzig Namen für kleine Schneeleoparden gesucht

Die Schneeleoparden-Zwillinge im Zoo Leipzig sollen getauft werden. Wie der Zoo am Sonnabend mitteilte, haben die beiden am 25. August geborenen Schneeleoparden-Katzen ordentlich zugelegt und wiegen mittlerweile zehn Kilogramm. Man freue sich über den Zuchterfolg bei Schneeleopardenpaar Chandra (6) und Askar (5), denn der Bestand dieser asiatischen Hochgebirgskatzen in der Natur ist rückläufig.