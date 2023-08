Mit der Pflanze "Gefleckter Schierling" wurden in der Antike im sogenannten Schierlingsbecher Menschen getötet. Bekanntestes Opfer ist der Philosoph Sokrates. "Die Pflanze ist nicht nur giftig, sondern nimmt auch wertvolle Weidefläche in Anspruch", sagte LaNU-Sprecher Tomas Brückmann MDR SACHSEN. In dem LaNU-eigenen Naturschutzgebiet weiden Brückmann zufolge vor allem Koniks, halbwilde Pferde, auf 1,5 Hektar Fläche.