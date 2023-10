Mit der Revitalisierung soll wieder mehr Wasser in den Leipziger Auwald kommen. Warum das notwendig ist, erklärt Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne): "Dem Leipziger Auwald und der Auenlandschaft fehlt an vielen Stellen Wasser." Das Projekt sei ein wichtiger Beitrag, um den Auwald als Ökosystem zu erhalten, so Günther: "Intakte Flussauen sind hochvitale Lebensräume und natürliche Wasserspeicher."