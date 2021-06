Mit Löscheimern haben die Naunhofer Feuerwehrleute am Sonnabend auf die prekäre Situation in einer ihrer Ortsfeuerwehren aufmerksam gemacht. Gemeinsam mit Kameraden aus Ammelshain und Naunhof verteilten die Fuchshainer Floriansjünger symbolische Löscheimer in den Ortsteilen Fuchshain und Albrechtshain. Damit wollten sie zeigen: Ohne Feuerwehr bleibt nur noch der haushaltsübliche Eimer zum Löschen. Im Ernstfall ein aussichtsloses Unterfangen.

In einem beigefügten Flyer heißt es, "der in der Presse oft genannte demografische Wandel unserer Gesellschaft macht sich auch in unseren Freiwilligen Feuerwehren bemerkbar. Die Mitgliederzahlen sind landesweit seit Jahren rückläufig." Wie an vielen Orten in der Region, sind auch in und um Fuchshain ausschließlich ehrenamtliche Feuerwehrleute im Einsatz. Die Kameraden werben daher verstärkt bei den Ortsansässigen. Vorteile seien etwa eine kostenfreie feuerwehrtechnische Ausbildung und eine starken Gemeinschaft. So gehören zur Feuerwehrarbeit zum Beispiel auch öffentliche Veranstaltungen, die das Ortsleben bereichern, heißt es weiter.