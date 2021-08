Martina Schröder von der Verbraucherzentrale Sachsen hält das wirtschaftliche Argument oft für vorgeschoben. Letztlich hätten die Banken große Freibeträge bei der Europäischen Zentralbank. "Und sie lassen sich natürlich nicht in die Karten gucken, inwiefern sie denn überhaupt Negativzinsen an die Zentralbank zahlen müssen", sagt Schröder.

In einem Urteil stellte das Landgericht Leipzig diesen Sommer klar, dass Banken Negativzinsen erheben dürfen. Die Verbraucherschützerin rät, das Geld daher zu verteilen oder mit der Bank zu verhandeln, ob die Freigrenze individuell angepasst wird. "Das hängt natürlich ganz stark davon ab, welche Kundenbeziehung in welcher Art vorhanden ist", so Schröder. "Natürlich ist es so: Wenn die Bank kein Interesse an dem Kunden hat, dann wird sie ihre Geschäftspolitik umsetzen."