Zum Gedenken an 80 Jahre Kriegsende hat das Capa-Haus in Leipzig am Dienstag seine überarbeitete Dauerausstellung mit dem Titel "War is over" eröffnet. Im Mittelpunkt steht die Fotoserie "Last Man to Die" des ungarisch-amerikanischen Kriegsfotografen Robert Capa, die erstmals im Mai 1945 im "Life Magazin" veröffentlicht wurde und bis heute zu den bedeutendsten Foto-Dokumenten aus dem Zweiten Weltkrieg zählt.