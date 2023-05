Sie erzählt von einem Beispiel aus Venezuela: "Hebammen lernen dort traditionell und arbeiten meistens in den Dörfern. Jeder, der etwas auf sich hält und in der Stadt wohnt, will mit Hebammen gar nichts mehr zu tun haben."



Wird jetzt eine Venezulanerin in Deutschland schwanger, lehne sie Hilfe von Hebammen aus kulturellen Gründen zunächst ab: "Dabei sind Hebammen in Deutschland eine tolle Sache. Sie können Mütter bei der Geburt helfen, ganz viele Aufgaben übernehmen und eben für einen guten Start sorgen. Das ist in Deutschland ja eine richtige Ausbildung, fast wie ein Studium. Also auf einem ganz anderen Niveau als in Venezuela. Das sind Sachen, die können wir gar nicht wissen. Dafür sind dann die Lotsinnen zuständig."

Projektleiterin Manuela Hübner (re.) führte durch den Abend im Ratsplenarsaal. Unterstützt wurde sie von Koordinatorin Pauline Maraval (2. v. re.), die für die Schulungen zuständig ist. Bildrechte: Mahmoud Dabdoub/Stadt Leipzig