Eier, Heidelbeeren und Grillfleisch Weitere Lebensmittelautomaten bei Sparkassen in Chemnitz

In Sparkassenfilialen zieht es Kundinnen und Kunden vor allem, wenn sie Geld holen wollen, um beispielsweise Lebensmittel zu kaufen. In Chemnitz gibt es allerdings nicht nur Geld an den Automaten, sondern auch die Lebensmittel gleich mit. Mit Eiern hatte alles begonnen, dann folgten Obst, Fleisch & Co. und weil der Verkauf bisher so gut gelaufen ist, hat die Sparkasse weitere Automaten aufstellen lassen.