Terminbestätigungen und Terminerinnerungen kommen laut Stadtverwaltung künftig automatisch per Mail und enthalten einen QR-Code. Mit diesem soll an ausgewählten Standorten ein bequemer Check-In möglich sein, ohne dass die Leipzigerinnen und Leipziger eine Marke ziehen müssen. Wenn es die Auslastung der Behörde zulässt, könnten Menschen so auch direkt aufgerufen werden, auch wenn sie früher als vereinbart vor Ort sind.