Der Leipziger Kohlrabizirkus soll als Sport- und Kulturstätte entwickelt werden. Am Freitag hat der neue Betreiber sein Konzept für die Halle vorgestellt. Geplant sind demnach neben dem Eissportbetrieb auch Veranstaltungen im Sommer. Eine Betreibergesellschaft mit dem Namen Eiszirkus Leipzig GmbH soll am 23. Januar offiziell gegründet werden.

Zunächst wird die 75 mal 75 Meter große Kuppel in der Südhalle für 1,9 Millionen Euro hergerichtet. Das Geld dafür hat der Stadtrat bereits freigeben. Die Herausforderung dabei sei, dass in die Sanierung neben energetischen auch denkmalpflegerische Aspekte einfließen müssen, wie der Geschäftsführer der stadteigenen Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft (LEVAG), Ralf-Dieter Claus, sagte. Die beiden Kuppeln der ehemaligen Großmarkthallen waren 2013 von der Bundesingenieurkammer als historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland ausgezeichnet worden.

Kohlrabizirkus Die Kuppelhallen wurden in den Jahren 1927 bis 1929 gebaut. Sie waren zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung mit Spannweiten von 29 Metern die größten Massivkuppeln der Welt. Der architektonische Entwurf stammte von dem Leipziger Stadtbaurat Hubert Ritter. Eröffnet wurden die Markthallen im Jahr 1930. Die Leipziger nennen die Hallen liebevoll Kohlrabizirkus, weil die Form der Kuppeln an das Gemüse erinnert und weil unter den Kuppeln ursprünglich ein Großmarkt war.

Sobald die Sanierung abgeschlossen ist, soll die Eisfläche von der Nord- in die Südhalle umziehen. Mitte 2025 soll es soweit sein. Bis dahin bleibt die alte Eisfläche geöffnet. "Unsere starken Freizeitangebote werden ohne Unterbrechung in der Sportstätte weitergeführt. Wir bieten Eislaufen, Eisstockschießen und Eisdisco an, darüber hinaus erfolgt die Vermietung und Vermarktung der Flächen und VIP-Räume", sagte Jan Bentzien, einer der künftigen Geschäftsführer der Eiszirkus Leipzig GmbH. Die Stadt will den laufenden Betrieb bis Mitte 2025 mit 2,5 Millionen Euro bezuschussen.