Mytheresa, ein Online-Versandhandel für Luxusmode mit Sitz in München, wird ab 2022 ein neues Logistikzentrum in Schkeuditz, in der Nähe des Flughafen Leipzig, errichten. Mit dem Bau wird laut der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH die Intaurus Unternehmensgruppe aus Dachau beauftragt. Der Neubau soll etwa 55.000 Quadratmeter groß werden und Platz für bis zu 1.000 Beschäftigte haben. Die Firma Mytheresa will damit nach eigenen Angaben "noch effizienter und schneller Kunden in aller Welt und hier in Deutschland bedienen."