Im neu gegründeten Bürger-Service-Amt werden unter dem Slogan "Meine Stadt, ein Service" Dienstleistungen aus einer Hand angeboten. Der Vorteil: Fortan laufen in den 15 Bürgerbüros der Stadt Leipzig viele bürokratische Vorgänge zusammen, erklärt Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning.

Das Amt Bürgerservice fasst das bisherige Bürgertelefon, die Bürgerämter, das Standesamt und auch den Meldeservice aus dem Ordnungsamt in ein Amt zusammen. Und wir erhoffen uns dadurch einen verbesserten und integrierteren Service für die Leipzigerinnen und Leipziger mit den Fragen, mit denen sie tagtäglich mit ihrer Verwaltung zu tun haben.

Die Bürgerämter fungieren künftig als Bürgerbüros – ihre Anzahl und Standorte bleiben erhalten. Parallel ist jedoch vorgesehen, verstärkt mit dem mobilen Bürgerkoffer unterwegs zu sein. Dieser ist unter anderem mit Laptop, Änderungsterminal für den Personalausweis, Scanner, Drucker und einem Signaturpad ausgestattet und ermöglichen so ortsunabhängige Verwaltungsdienstleistungen.

Im ersten Quartal 2022 kommt der Bürgerkoffer in den Stadtteilbibliotheken Plagwitz, Reudnitz und Holzhausen sowie in der Sparkassenfiliale in Marienbrunn zum Einsatz.