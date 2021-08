Drei Jugendliche haben in Lobstädt im Landkreis Leipzig eine Explosion in einer Garage verursacht. Der Älteste unter ihnen, ein 17-Jähriger, wurde bei dem Vorfall am Mittwoch durch umherfliegende Gegenstände leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden, wie die Polizei in Leipzig am Donnerstag mitteilte.