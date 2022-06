Nahverkehr Leipzig mit positivem Fazit zu 9-Euro-Ticket

Rund 180.000 9-Euro-Tickets sind in Leipzig seit Mai über Apps, an Ticketautomaten und beim Fahr- und Servicepersonal verkauft worden, sagt Frank Viereckl von den Leipziger Verkehrsbetrieben. Er zieht ein positives Fazit. Die Fahrzeuge seien auch mal voll, das lasse sich aber nicht vermeiden, so Viereckl. Eine Überlastung sehe er nicht.