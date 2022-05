gültig ab 1. Juni In Leipzig beginnt Vorverkauf für Neun-Euro-Ticket

Seit Sonnabend kann man in Leipzig das Neun-Euro-Ticket an den Automaten der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) kaufen. Am Montag startet dann der Vorverkauf in den Apps und an den Verkaufsstellen. Das Ticket ist ab 1. Juni gültig. Fahren kann man damit deutschlandweit im öffentlichen Nahverkehr und Regionalzügen.