Die Stadt Leipzig soll besser an die Seen angebunden sein. "Ob das jetzt der Harthkanal oder die schnelle Inbetriebnahme der Schleuse am Markkleeberger und am Störmthaler See, also die Kanuparkschleuse und den Störmthaler Kanal, sind. Sie alle sind sehr essentiell", sagt Ziener. "All diese Schlüsselprojekte sind ins Stocken geraten." Es bedürfe eines progressiveren Behördenhandelns.