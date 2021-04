In der Region Leipzig schrillen nun die Alarmglocken. Henry Graichen, Landrat des Landreises Leipzig, warnt davor, dass wichtige Projekte auf der Strecke bleiben. Unter anderem sehe er Probleme für den geplanten Inklusionscampingplatz am Störmthaler See, sagte Graichen MDR SACHSEN. Der Campingplatz am Südufer des Sees soll zahlreiche Arbeitsplätze für behinderte Menschen schaffen, die es sonst auf dem Arbeitsmarkt schwer haben.

Besonders ärgert den Landrat, dass er gar nicht weiß, warum die Gelder zusammengestrichen wurden. "Eine Begründung für den reduzierten Haushaltsansatz ist uns bis heute nicht mitgeteilt worden", sagte Graichen. Aus diesem Grund hat er jetzt einen Brief an Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer geschrieben, den auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung und der nordsächsische Landrat Kai Emanuel unterzeichnet haben.

Zum Leipziger Neuseenland gehören mehr als 20 Seen. Viele wurden bereits vollständig geflutet. Der Kulkwitzer See (170 Hektar) wurde schon zu DDR-Zeiten als Naherholungszentrum freigegeben. 1995 folgte der Harthsee, mit 65 Hektar der kleinste der entstehenden Seenplatte. 2000 kam der Cospudener See mit 436 Hektar Größe hinzu, 2006 der Markleeberger See (252 Hektar) und 2014 der Störmthaler See. Sie alle haben sich mittlerweile zu Magneten für Wassersportler gemausert.