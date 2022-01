Der Naturschutzbund (Nabu) in Leipzig hat im Stadtgebiet 965 Nistplätze von Vögeln an Gebäuden erfasst. Laut Verband machten es sich in 52 der Brutplätze Turmfalken gemütlich. An weiteren 345 Gebäuden hatten Haussperlinge in Nischen, hinter Dachrinnen und auf Vorsprüngen ihre Nester errichtet. Die höchste Zahl wurde bei den Mauerseglern gemessen.

Nistplätze von Spatzen finden sich am zweithäufigsten an Gebäuden in Leipzig. Bildrechte: dpa

Damit die Vögel durch den Bauboom in der Stadt nicht verschwinden, hatte der Nabu Leipzig vor nunmehr zehn Jahren ein Gebäudebrüterprojekt gestartet. Seitdem erfassen jedes Jahr ehrenamtlich aktive Vogelfreundinnen und -freunde Nistplätze an Gebäuden. Die Daten werden in einer Tabelle gesammelt, die regelmäßig an die Naturschutzbehörde und das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege geschickt wird. Stehen Baumaßnahmen an, sollen die zuständigen Behörden dann ein Artenschutzgutachten beauftragen. Gehen Nistplätze verloren, sollen - so die Forderung des Nabu - Ersatznistkästen bereitgestellt werden.