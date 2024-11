Unter den ebenfalls historischen Waggons sind auch zwei Gesellschaftswagen, in denen Getränke und Snacks angeboten werden. Der Eisenbahnverein versprach in seiner Ankündigung "eine Reise zurück in die goldene Ära der Eisenbahn". Allerdings gab es zur Zeit der deutschen Teilung bis 1989 nur wenige direkte Zugverbindungen über die Grenze. Mit gut einer halben Stunde Verspätung fuhr der Advents-Express am Sonnabend vom Hamburger Hauptbahnhof ab.