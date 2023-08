In Leipzig werden an der Tierklinik der Uni Notfälle wieder rund um die Uhr versorgt. (Symbolbild)

In Leipzig werden an der Tierklinik der Uni Notfälle wieder rund um die Uhr versorgt. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de

Die Universitäts-Tierklinik Leipzig gilt als Maximalversorger für die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. "Dies bedeutet, wir sind im Notdienst primär zuständig für kritisch kranke Tierpatienten, die von Haustierärzten oder anderen Kliniken zu uns überwiesen werden", so die Klinik.



In Sachsen gibt es ferner Notfallkliniken für Tiere in Panitzsch im Landkreis Leipzig sowie in Crimmitschau im Landkreis Zwickau. Zudem organisieren Tierärzte einen Notfalldienst für die einzelnen Regionen.