Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dezember habe gezeigt, was auf die Rettungskräfte möglicherweise verstärkt zukommen könnte: "Das ist der Hintergrund, warum so etwas verschärft gemacht wird. Die Bedrohungslage nimmt offensichtlich zu, zumindest, was in den Medien immer wieder gebracht wird. Das Gefühl bei den Menschen ist einfach so."

Bildrechte: Martin Gey / Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Sachsen