Der Zeltstandort in der Arno-Nitzsche-Straße in Leipzig wird noch im November als Notunterkunft für geflüchtete Menschen wieder in Betrieb genommen. Wie die Stadt Leipzig am Freitag mitteilte, ziehen die ersten Bewohnerinnen und Bewohner voraussichtlich in der zweiten Monatshälfte ein. In dem winterfesten Zelt sollen in Zukunft bis zu 150 Menschen verschiedenster Herkunft untergebracht werden.