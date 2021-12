Heiko ist dagegen auf einem anderen Weg. Als der Hauptbahnhof noch sein Anlaufpunkt war, nannten ihn alle nur "Pfeffi-Heiko". Pfefferminz-Schnaps war das, was er früher jeden Tag brauchte um "seinen Tagesablauf irgendwie hinzubekommen". Seit März 2021 lebteHeiko in Bad Klosterlausnitz – in einer Sucht- und Alkoholklinik. Ab Juli ging es für ihn weiter nach Erfurt in eine Betreuungseinrichtung. Seit Anfang des Jahres ist er trocken.

Sein Blick zurück auf die Zeit am Bahnhof: "Freunde direkt sind das keine. Die nutzen dich auch nur alle aus", sagt Heiko. Wenn er Geld gehabt habe, habe er immer etwas abgegeben. Doch wenn er klamm gewesen sei, habe ihm niemand etwas gegeben. In der Betreuung in Erfurt gibt es nun Struktur: Tagespläne und Therapie. Die Menschen müssten wieder alltagsfähig gemacht werden, sagt der Leiter Michael Koziolek: "Man muss sich zum einen wieder als Mensch wahrnehmen, auch seinen Körper wahrnehmen, Körperhygiene, was alles dazugehört, aber auch regelmäßige Mahlzeiteneinnahme." Heiko will noch mehrere Jahre dort bleiben, um sein Leben wieder in den Griff zu kriegen.