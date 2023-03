Das hat Gabi Edler bereits unmittelbar nach der Wende sehen müssen. Direkt vor dem Fenster des Wohnzimmers ihrer Wohnung in Grünau stand ein Abrisshaus. "Da waren Kinder drinnen. Ich dachte immer, die spielen dort nur am Tage. Aber abends saßen die immer noch da", erzählt sie heute und schaut wieder aus dem Fenster. Die Zehn- und Elfjährigen hätten dann zu ihr gesagt: "Wir können nicht nach Hause. Wir dürfen nicht. Also die tollsten Sachen."

Gabi Edler wollte helfen. Sie besorgte Matratzen, so viele wie möglich. Diese legte sie überall in ihrer kleinen Wohnung hin. "Und da haben die dann überall geschlafen", sagt Tante E.. Ihre Augen wandern über den kompletten Fußboden. "Das waren 20 Kinder." Es ist der Anfang ihrer Hilfe für Menschen und Kinder in schwierigen Situationen.

Die Kinder lebten dann zeitweise bei ihr: "Die sind nicht mehr rüber. Denen ging es gut", sagt Tante E. und lächelt. Sie haben bei ihr gegessen und sich auch ordentlich gewaschen. So vergingen ein paar Monate, bis das Jugendamt diese Praxis dann verboten habe, erzählt sie uns. Gabi Edler gründete dann später zusammen mit Kolleginnen und Kollegen den Straßenkinder-Verein. Sie kündigte ihren Job als Straßenbahnfahrerin bei den Leipziger Verkehrsbetrieben und steckte das gesamte Geld, das sie als Abfindung bekam, in den Aufbau ihres Vereins.

Es ist bis heute viel Arbeit: Spenden, Kleidung und Essen organisieren. Sich um die Menschen kümmern, die ganz unterschiedliche Probleme haben: Alkohol- und Drogenabhängigkeit, finanzielle Schwierigkeiten, Depressionen, Wohnungs- und Arbeitslosigkeit oder emotionale Vernachlässigung durch die Eltern.