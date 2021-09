Die Demonstration startete am Sonnabend zunächst friedlich auf dem Leipziger Johannisplatz und zog von da aus in den Süden der Stadt. Zu der Demo hatte das Kampagnenbündnis "Wir sind alle LinX" bundesweit mobilisiert. Die Veranstalter erklärten, dass sie sich gegen "eine Kriminalisierung von Antifaschismus als Ganzes" wenden. Hintergrund ist der Prozess gegen die Studentin Lina E. und drei Mitangeklagte aus Leipzig und Berlin .

Bei einer Zwischenkundgebung am Wilhelm-Leuschner-Platz wurde neben einer Auflösung der Soko Linx auch ein kritischer Blick auf die Sicherheitsbehörden gefordert. Konkret bezogen sich die Demonstranten auf Chatgruppen von Polizeibeamten, in denen rechtsextreme Inhalte geteilt werden und den Diebstahl von Munition durch sächsische Polizisten , um private Schießtrainings zu organisieren. Deshalb könne man sich im Kampf gegen Rechtsextreme nicht auf die Polizeibehörden verlassen, hieß es bei der Kundgebung.

Als der Protestzug wenige Minuten später am Polizeirevier in der Dimitroffstraße vorbei zog, wurde dieses mit Feuerwerkskörpern und mit Farbe gefüllten Flaschen beworfen. Im weiteren Verlauf der Demonstration kam es zu Flaschen- und Steinwürfen gegen Banken, Gebäude und den Eingangsbereich der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK). Auch Polizisten sind nach Angaben der Polizei beworfen worden. Am Sonnabend war von sieben verletzten Beamten die Rede.