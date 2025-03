Was ist "Deeper Learning"? Dabei geht es um die Fähigkeit, mit Wissen problemlösend und kreativ arbeiten zu können. In der Regel arbeiten die Lernenden hier in kleinen Teams aktiv und selbstreguliert. Durch die Möglichkeit im Rahmen des Lernprozesses bestimmte Entscheidungen selbst zu treffen (Prinzip von "voice & choice"), erleben sie Selbstwirksamkeit und werden in ihrer Persönlichkeit gestärkt. [...] Daher mündet Unterricht nach der Pädagogik des Deeper Learning in einer Phase der Präsentation oder der tatsächlichen Anwendung/Umsetzung des Gelernten, z. B. in einer Erfindung, einer Aufführung, einer Publikation, einer Ausstellung. Heidelberg School of Education