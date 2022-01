Froh über die Wiedereröffnung ist auch Anka Ziefer von der G2 Kunsthalle am Dittrichring in der Innenstadt. Noch bis zum Sonntag läuft dort die erste Ausstellung des Leipziger Künstlers Norbert Bisky in seiner Geburtsstadt. Weil die so erfolgreich war, hatte Direktorin Ziefer sie extra nochmal verlängert.