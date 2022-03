Elisa Hoven ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht und Medienstrafrecht an der Universität Leipzig. Sie sagte dem MDR zu den neuen Entwicklungen: "Es ist davon auszugehen, dass die Staatsanwaltschaft die Beweislage als sehr gut einschätzt, wenn sie jetzt Anklage gegen Gil Ofarim erhebt – gerade in einem so sensiblen und medienwirksamen Verfahren. Neben den Videoaufzeichnungen können das insbesondere auch Zeugenaussagen sein, die Gil Ofarim belasten."