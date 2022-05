Auf die Frage, warum gegen die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen den Hotelmitarbeiter kein Einspruch mehr eingelegt wurde, erklärte er, dass es Gil Ofarim ursprünglich nicht darum gegangen sei, eine einzelne Person verantwortlich zu machen. "Ihm ging es darum, auf etwas aufmerksam zu machen, was ihm passiert ist und was er für inakzeptabel hält in den heutigen Zeiten", sagte Hennig. Auf die Rückfrage im Interview, ob Ofarim an seiner ursprünglichen Darstellung zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin festhält, antwortete er: "Davon können Sie ausgehen."