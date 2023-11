Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Antisemitische Beleidigung? Verleumdungsprozess: Ex-Managerin sagt zu Ofarim aus

16. November 2023, 11:58 Uhr

Am fünften Verhandlungstag im Verleumdungsprozess gegen Gil Ofarim am Landgericht Leipzig hat die damalige Managerin des Musikers ausgesagt. Des Weiteren geht es heute um das Verhalten der Beteiligten in der Lobby des Leipziger Westin-Hotels. Hier kommt noch einmal der Digitalforensiker zu Wort.