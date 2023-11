Im Verleumdungsprozess gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim sollen am Dienstag weiteren Zeugen gehört werden. Nach Angaben eines Sprechers des Leipziger Landgerichts sind neun weitere Augenzeugen des Vorfalls in dem Hotel geladen. Außerdem wird ein Gutachten zu den Videoaufnahmen in der Lobby erwartet. Dazu wird als Sachverständiger der Digital-Forensiker Dirk Labudde geladen.