Der Hotelchef selbst hat nach eigenen Angaben "alle Gäste kontaktiert, die in der Schlange hinter Herrn Ofarim standen". Ein Zeuge, der an dem betreffenden Abend ebenfalls in der Lobby anwesend gewesen sein soll, habe die Version des Sängers demnach nicht bestätigt. Ofarim hatte in seinem am Dienstag auf Instagram veröffentlichten Video berichtet, dass er am Montagabend in dem Hotel aufgefordert worden sei, seine Kette mit Davidstern abzunehmen. Erst wenn er den Stern abnehme, dürfe er einchecken, soll ihm gesagt worden sein.