Bisher seien drei Anzeigen wegen Volksverhetzung gegen den Hotelmitarbeiter eingegangen. Allerdings stammten alle von unbeteiligten Personen, sagte der Polizeisprecher. Dazu kämen auf Basis eines Überwachungsvideos noch ein eigener Prüfvorgang der Polizei und zwei Anzeigen des Westin-Mitarbeiters, eine wegen Bedrohung (in sozialen Netzwerken) und eine wegen Verleumdung gegen den Sänger Gil Ofarim.

Der Sänger selbst hat am Dienstag (12. Oktober 2021) in München Anzeige erstattet. Das bestätigte die Polizei dem MDR. Demnach waren Beamte aus Sachsen in München, um dort Ofarim zu vernehmen. Im Zusammenhang mit der Aussage habe der Sänger dann Anzeige erstattet. Zum Inhalt der Anzeige sagte der Sprecher nichts.