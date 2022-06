Oldtimer-Rallye European Auto Classic Leipzig will Image von Ostdeutschland aufpolieren

Traditionell präsentieren sich die Teams der European Auto Classic auf dem Leipziger Augustusmarkt zwischen Opernhaus und Gewandhaus. Anders als auf diesem Foto ist in dem markanten Brunnen in diesem Jahr jedoch kein Tropfen Wasser. Bildrechte: EUROPEAN AUTO CLASSIC/Friedrich C. Bayer

Neben den Kosten, die für die Ausrichtung einer solchen Veranstaltung anfallen, wird davon auch eine Spende für ein soziales Projekt finanziert: 1.000 Euro gehen an das Berufliche Schulzentrum "Karl-Heine-Schule" zur Entwicklung von Lebenskompetenz Jugendlicher.



Außerdem wollen die Organisatoren weitere Spenden einsammeln, die zu jeweils 50 Prozent an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) gehen sollen sowie an junge, ukrainische Fußballspieler, die an einem internationalen Fußballturnier in Leipzig teilnehmen.