Olympia wird in diesem Jahr anderes als sonst. Die Corona-Pandemie hat die Vorbereitungsphase erschwert und macht eine klare Prognose fast unmöglich, meint Ulf Tippelt, Direktor des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) in Leipzig. Das Institut unterstützt Sportlerinnen und Sportler bei der Vorbereitung unter anderem mit Bewegungsanalysen und Kraftmessungen.

Durch die wenigen Wettkämpfe sei es schwierig zu sagen, wo die deutschen Athletinnen und Athleten im internationalen Vergleich stehen. "Ohne Wettkämpfe können sie sich nicht optimal vorbereiten", sagt Tippelt MDR SACHSEN. Um trotzdem die eigene Bestleistung erreichen zu können, greifen Trainierinnen und Trainer auf die Messungen des IAT zurück. So wissen sie, wo sich ihre Schützlinge noch verbessern können.

Dass sich die Vorbereitungszeit um ein Jahr verlängert hat, spielt für Schulze keine große Rolle mehr. Zudem habe er mit seiner Teilnahme an der Europameisterschaft in Polen in diesem Jahr schon einmal Wettkampfhärte spüren dürfen. "Es war für alle eine Umgewöhnung. Wir sind jetzt aber heiß auf die Spiele und hoffen, dass wir da die beste Leistung abrufen können."