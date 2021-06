Open-Air-Kultur Runder Tisch soll legalen Rahmen für Spontanpartys in Leipzig festlegen

In Leipzig zieht es die Menschen auf die Straßen. Das gute Wetter und die niedrigen Infektionszahlen sorgen dafür, dass die Parks und öffentliche Plätze vor allem am Wochenende gut gefüllt sind. Die fehlenden Kulturangebote verursachen aber auch negative Effekte. Lärm und Müll sind zwei davon. Der Übergriff auf einen Rettungswagen in der Nähe der Sachsenbrücke am vergangenen Sonnabend gibt Anlass zur Frage: Wie und wo will Leipzig feiern?