Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke sagte MDR KULTUR: "Wir sind gerade in der gemeinsamen Abstimmung, wie wir diese Spielzeit gut überbrücken werden." Die Spartenverantwortlichen von Oper, Ballett und Musikalischer Komödie werden laut Jennicke in diesem Zeitraum ein "bisschen mehr in die Verantwortung kommen". Sie sei "zuversichtlich, dass diese Interims-Spielzeit gut gelingen wird", denn die Oper Leipzig sei ein gut aufgestelltes Haus.

Tobias Wolff betonte, dass er bis zu seinem letzten Tag des Dienstes am 31. Juli 2026 der Intendant der Oper Leipzig bleibe. Das Programm für seine letzte Spielzeit präsentierte die Oper Leipzig am Donnerstag. Zu den Highlights der Spielzeit 2025/26 zählen etwa die Uraufführung von "Coming up for air" und das erstmals stattfindende Lortzing Festival.