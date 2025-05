Kritik am Auswahlverfahren der Stadt Leipzig hat auch der Musikjournalist Axel Brüggemann geübt.

Brüggemann befürchtet durch das gescheiterte Verfahren einen Imageschaden für die Musikstadt Leipzig . Die Oper bezeichnete er als eines "der Top-Häuser in Deutschland". Er sei sich sicher, dass sich auch "herausragende Künstler-Persönlichkeiten" gemeldet hätten, um die Intendanz zu übernehmen.

Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke wies die Kritik auf Anfrage von MDR KULTUR zurück. Das Auswahlverfahren sei einem vorab strukturierten und transparenten Prozessleitfaden gefolgt. Man habe sich an einem Besetzungsverfahren für Intendanzen orientiert, wie sie in Leipzig bereits mehrfach erfolgreich durchgeführt wurden.

Das Verfahren sei den Bewerberinnen und Bewerbern im Vorfeld transparent kommuniziert worden, so Jennicke.

Aus den insgesamt 36 Bewerberinnen und Bewerbern waren zwölf in die engere Auswahl gekommen, bestätigte die Stadt Leipzig auf Anfrage von MDR KULTUR. Nach Recherchen von Axel Brüggemann seien fünf davon in die letzte Runde weitergeleitet worden.

Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke sprach gegenüber MDR KULTUR davon, dass es mit Blick auf die deutschsprachige Theater- und Opernlandschaft zunehmend herausfordernder sei, geeignete Fachkräfte für herausgehobene Führungspositionen zu finden. Man bedaure, das Verfahren ohne Ergebnis beendet haben zu müssen. Die Anforderungen an eine Intendanz seien in den vergangenen Jahren enorm gestiegen, so Jennicke.