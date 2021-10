Einweihung im November Schwalbennestorgel im Paulinum der Universität Leipzig wird vollendet

In wenigen Wochen will die Universität Leipzig mit der Fertigstellung der Schwalbennestorgel in der Universitätskirche St. Pauli ein neues Kapitel in ihrer Musikgeschichte aufschlagen. Das Instrument nach dem Vorbild einer Renaissanceorgel wird aktuell noch vollendet und soll künftig eine stilistische Lücke in der ostdeutschen Orgellandschaft schließen.