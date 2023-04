Petrus hat ein Einsehen. Mit Sonne und herrlichen 4 Grad plus herrscht schon am Tag eins der historischen Ostermesse auf dem Leipziger Markt reges Treiben. Rund 80 Händler aus der Region bieten so ziemlich alles an, was sich gut in Osternestern oder auf der Festtafel macht. Eltern mit Kindern schieben sich durch die Reihen, Senioren treffen sich auf eine Bratwurst, Leipzigs Innenstadt ist voller Leben.