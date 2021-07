Gegen Mietwucher Genossenschaftliches Bauen am Lindenauer Hafen in Leipzig

Wohnen in Leipzig wird immer teurer. Durch den regen Zuzug und den dadurch entstehenden Mangel an Wohnraum, steigen die Mietpreise. Verdrängung und soziale Entmischung der Stadtteile sind die Folge. Häuser werden dabei zu Spekulationsobjekten. Um diesem Trend entgegenzuwirken, setzen verschiedene Initiativen darauf, sich den Raum, den sie bewohnen, anzueignen und die Häuser zu kaufen. Andere bauen selbst. Eine dieser Initiativen ist die OurHaus-Genossenschaft in Leipzig.