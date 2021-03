Das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) hat am Mittwoch die Polizeiverordnung über das Verbot des Mitführens gefährlicher Gegenstände in der Eisenbahnstraße in Leipzig für unwirksam erklärt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass durch das Mitführen von beispielsweise Schlagstöcken, Messern oder Reizgas, keine Gefahr im polizeirechtlichen Sinn vorliegt. Bereits im Februar hatte der Leipziger Stadtrat mehrheitlich für eine Abschaffung der Waffenverbotszone in der Eisenbahnstraße gestimmt.