40 Tanzpaare aus aller Welt kämpfen am Sonnabend in der Leipziger Messe um den Weltmeistertitel im Standard- und Lateintanz. Bei dem Wettbewerb der Professionals in Latein und Showdance Standard werden nach Angaben der Veranstalter Oliver Thalheim & Tina Spiesbach bis zu 2.500 Gäste erwartet.

Für den Nachmittag war zunächst die Vorrunde geplant, in der sich die Paare für das Finale qualifizieren. Am Abend treten sie dann in verschiedenen Runden in den Kategorien Standard und Latein gegeneinander an. Der MDR übertragt das Finale am 23. Oktober live ab 19 Uhr.