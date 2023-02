Mitte September war der erste Fall bekannt geworden, sagte Polizeisprecher Markus Hirsc. Schnell sei aufgefallen, dass in einem Bereich häufiger Pakete bei Firmen nicht ankamen. Daraufhin folgten Zeugenbefragungen, teils arbeitete man mit firmeneigenen Ermittlern zusammen, so Hirsch. "Es gab zwei Verdächtige und dann verdichtete es sich, um welchen Zusteller es sich handeln könnte", sagt Hirsch. Als Polizisten den Mann bei der Arbeit aufsuchten, wo er gerade dabei war, sein Fahrzeug zu beladen, hatte er tatsächlich in dem Moment wieder ein Paket geöffnet.